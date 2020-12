Milan, le condizioni di Matteo Gabbia

MILANO – Uscito contro il Parma all’inizio della gara di San Siro, Matteo Gabbia si è sottoposto agli esami clinici. E’ stata confermata la lesione distrattiva di I/II grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. Il difensore ha già iniziato l’iter di recupero per tornare il prima possibile a disposizione del Milan. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<