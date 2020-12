Milan, la partita con la Lazio è anche Luis Alberto contro Calhanoglu

MILANO – Manca poco a Milan-Lazio, la partita di San Siro si giocherà questa sera. gara fondamentale per chiudere questa prima di stagione in testa alla campionato, per i rossoneri. I biancocelesti invece vogliono continuare la loro corsa per un posto in Champions League, dopo la vittoria casalinga contro il Napoli. La gara è anche la sfida tra i due numeri dieci, come riporta la Gazzetta dello Sport, che aggiunge come si giochi tutto sulla fantasia. Lo spagnolo inoltre nell’ultimo periodo è stato accostato proprio al Milan, nel caso in cui il turco dovesse non rinnovare con i rossoneri e cambiare squadra. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<