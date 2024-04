Ancora Inzaghi: “La doppietta al Real una serata magica, su Baresi…”

Ecco di seguito, il continuo dell'intervista di Filippo Inzaghi a DAZN, in cui parla del suo passato al Milan e un aneddoto su Baresi

Ecco il continuo dell'intervista a Filippo Inzaghi ai microfoni di 'DAZN'.

Sulla doppietta al Real: "Fu una serata magica. Ero partito dalla panchina, ma avevo portato due maglie per celebrare i gol numero 69 e 70 in Europa. Poi entrai e segnai una doppietta. Una di quelle maglie l'ho portata poi a Borgonovo. Quando penso a quella partita mi viene in mente anche il giorno dopo in cui gli ho portato la maglietta. Fu una partita memorabile, riuscì a superare Raul, poi vabbè sono arrivati Messi e CR7... A fine partita Mourinho mi abbracciò e mi disse che sperava non giocassi".

Sulle maglie: "Vi racconto questo aneddoto: giocavo nel Parma, ero un ragazzino e volevo la maglietta di Baresi. Giocammo contro il Milan, io indossavo la 16, forse non entrai nemmeno in campo. A fine partita Baresi mi ha dato la sua maglia e mi ha chiesto la mia. Questo mi è servito durante la carriera perchè anche a me, contro le piccole, mi chiedevano la maglia e io ho sempre chiesto la loro. E' una questione anche di rispetto".

Su Istanbul 2005 e Atene 2007: "E' incredibile che in quel periodo abbiamo giocato tre finali di Champions in cinque anni. Nel 2005 ero infortunato e andai in tribuna ad Istanbul. Anche nel Mondiale per Club contro il Boca che abbiamo perso non stavo bene. Quindi avevo il rammarico per quelle due partite. Per fortuna poi abbiamo vinto ad Atene e anche il successivo Mondiale per Club entrambe con una mia doppietta è stato qualcosa di incredibile e magico che ripaga la serietà e la passione che ho sempre messo nel calcio. Il primo gol di Atene? Quell'anno ne ho fatti tre in quel modo: uno nel derby, uno contro l'Empoli e appunto uno ad Atene".

