Ancora Calabria: “Devo molto a Inzaghi e Brocchi per aver creduto in me”

In esclusiva a Radio Serie A ha parlato Davide Calabria che ha detto: "Direi Inzaghi , quello che mi ha messo titolare e mi ha tenuto fisso. Lo switch lo ha avuto con lui e poi mi ha fatto esordire in prima squadra. Direi anche Brocchi , perché nel metodo di gioco è stato molto utile a livello pratico e di intelligenza tattica".

Su Kaka

"Avevo la foto di Kakà e qualche maglietta, non originale perché non potevamo permettercela ai tempi. Kakà era uno dei giocatori più forti della storia. Era uno dei calciatori preferiti insieme a Sheva. Quello che ha fatto per il Milan è stato davvero incredibile. I poster ti aiutano a sognare, prendi ispirazione. Ho avuto tanti giocatori al Milan che erano di ispirazione, potevi sceglierne uno a occhi chiusi. Vedere i tuoi idoli arrivare a quei livelli, ti danno qualcosa in più per arrivare dove sono oggi".