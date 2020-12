Milan, incerto il futuro di Duarte. Il punto sul futuro del brasiliano

MILANO – Tiene sempre banco il mercato in casa Milan, non solo in entrata ma anche in uscita. Leo Duarte resta sempre in bilico, così come Musacchio, ma a differenza dell’argentino che piace in Serie A, per il brasiliano potrebbe esserci un’avventura all’estero. Il giocatore è ai margini del progetto tecnico di Stefano Pioli, il tecnico rossonero nelle ultime uscite ha dimostrato di preferirgli il giovane Kalulu, e potrebbe partire per completare il suo percorso di crescita. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<