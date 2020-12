Milan, Gazidis idee chiare sulla Superlega Europea

MILANO – Intervistato dalla BBC, Ivan Gazidis ha risposto anche alle domanda sulla Superlega Europea. Ecco che cosa ha detto il dirigente del Milan:

"La Superlega Europea? Se ne parla da vent'anni. Sono sincero, non credo che ci siano poi tanti modi per il calcio europeo di svilupparsi da qui ai prossimi 5-10 anni. Se mi chiede della Superlega non penso che possa essere messa in piedi nelle modalità con cui se ne parla oggi. Sono più convinto del fatto che possa esserci maggiori sviluppi nel modo in cui si svolge la Champions League. Però questa conversazione va assolutamente affrontata, ma con mentalità aperta".