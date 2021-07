Milan femminile | Arriva l’ufficialità: Sara Thrige Andersen sarà rossonera

La dirigenza femminile tira fuori il colpo dal cappello: proprio quando l'affare sembrava sfumato è arrivato il clamoroso annuncio

Il Milan femminile lavora senza sosta sul mercato : la dirigenza rossonera, anche se in ritardo rispetto agli altri, si sta rivelando la vera "mattatrice" di questo finestra di calciomercato estiva. Dopo i tantissimi colpi in uscita, i diavoli hanno aperto la caccia al talento, assicurandosi dei profili tecnici e promettenti.

Finora i milanisti hanno: ottenuto i preziosissimi rinnovi di Vero Boquete e Christy Grimshaw; e potato la rosa dei numerosi esuberi come Conc, Rask e Rinaldi. Nel grande lavoro di limatura e perfezionamento, però, la società ha perso anche dei profili di alto calibro, come quello di Dowie e Spinelli, ritrovandosi scoperta in più di un reparto.

I dolorosi addii hanno innescato diverse "battute di caccia alla giocatrice", culminate, nella maggior parte dei casi, con un bottino invidiabile . I Diavoli hanno conquistato: nuovi giovani talenti, come Miotto; si sono assicurati profili internazionali, come Nina Strapelfeldet; e hanno ingaggiato bomber del calibro di Lindsey Thomas .

La calciatrice è molto duttile e può muoversi con facilità tra la difesa e il centrocampo; classe 1996 sa far valere le sue importanti capacità difensive, dando all'occorrenza anche una mano nella spinta offensiva. Fino ad oggi, ha militato solo e sempre nel campionato danese, vestendo nell'ultima stagione i colori del Fortuna Hjorring. Per lei è proprio ora di una nuova avventura, chissà come si adatterà in Serie A.