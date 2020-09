Milan, Duarte piace molto in Brasile: la situazione

Milan – Duarte sul piede di partenza: sondaggi dal Brasile

Il Milan continua a lavorare sul mercato in uscita, in modo tale da poter ottenere un tesoretto utile a rafforzare ulteriormente la squadra di Pioli. Secondo quanto riportato da Tuttosport, nonostante le varie smentite, uno dei possibili indiziati a salutare il club rossonero dovrebbe essere Leo Duarte, arrivato per una cifra vicina ai 10 milioni di euro dal Flamengo nella scorsa estate. Su di lui, riporta il quotidiano, ci sarebbero gli occhi di San Paolo e Gremio, che avrebbero chiesto informazioni sul giocatore. Possibile, dunque, che nelle prossime settimane il club rossonero possa optare per la cessione del brasiliano, in modo tale da reinvestire tutto su un centrocampista di livello.