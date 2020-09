News Milan, mercato: Di Marzio sgancia due bombe, avete sentito?

News Milan, Di Marzio sgancia due autentiche bombe di mercato

MILAN NEWS – Buona la prima! Il Milan supera agilmente il primo dei tre step preliminari che possono portare gli uomini di Pioli alla fase a gironi di Europa League. Se la squadra ha fatto il suo dovere sul campo da gioco, anche la dirigenza del Diavolo continua a muoversi in maniera importante per quanto concerne il mercato. Nella notte sono arrivate letteralmente due bombe riportate da Gianluca Di Marzio nello speciale calciomercato di Sky Sport: “Una nuova vecchia idea per il centrocampo rossonero. Il Milan ha chiesto informazioni all’Arsenal per Torreira: valutazione del cartellino e ingaggio del calciatore uruguaiano. Vedremo se la trattativa andrà avanti. Sul fronte Paquetá, il Lione potrebbe proporre Depay che non è andato al Barcellona. Il Milan lo voleva tempo fa, non so se accetterà un attaccante in cambio”.

I tifosi rossoneri si sfregano le mani: con due acquisti del genere puntare allo scudetto potrebbe non essere più un’utopia. Ma andiamo a scoprire qualche dettaglio in più sui due potenziali colpi. I Gunners sarebbero disposti a cedere in prestito con diritto di riscatto Torreira, sul calciatore c’è da tempo la Fiorentina, che non è riuscita a fare passi significativi con l’Arsenal. Potrebbe diventare un rinforzo fenomenale per il centrocampo del Diavolo, considerando gli appena 24 anni dell’ex Sampdoria, che ne fanno un profilo particolarmente gradito alla dirigenza di via Aldo Rossi.

A proposito di calciatori di grande esperienza internazionale, Memphis Depay sarebbe il colpo da sogno anche in prospettiva, dato che ha soltanto 26 anni e potrebbe diventare la nuova punta di diamante rossonera quando Ibra deciderà di smettere. In più, aspetto non trascurabile, il Lione ha fretta di venderlo per non rischiare di perderlo il prossimo anno a zero. Questo potrebbe far ottenere una valutazione non eccessiva del cartellino del calciatore. Insomma, in un colpo solo Maldini riuscirebbe a cedere Paquetá e ad assicurarsi un grandissimo attaccante per il presente e per il futuro. Sarebbe un altro capolavoro. Ma non è finita qui. Nel frattempo infatti, Maldini sogna anche altri 10 colpi (quasi) impossibili: almeno 4 possono arrivare davvero! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA