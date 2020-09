Milan, continua la linea verde: occhi sul 2002 Rutter

Milan – Rutter nel mirino dei rossoneri: concorrenza folta

Dopo aver condotto un mercato all’insegna dei giovani, accompagnati dall’esperienza internazionale di Zlatan Ibrahimovic, il Milan continua la sua politica dei giovani, stavolta rivolgendo lo sguardo in Francia. Secondo quanto riportato da La Nazione, infatti, i rossoneri sarebbero sulle tracce del classe 2002 del Rennes Georgino Rutter, attaccante centrale già nel giro delle giovanili della nazionale francese. Il giovane attaccante sarebbe, per rapporto qualità prezzo, un acquisto molto conveniente ma, come prosegue il quotidiano, ci sarà da battere la concorrenza dei top club europei.