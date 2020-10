Milan, contatto tra Pioli e Chiesa: le ultime sulla trattativa

Milan – Pioli chiama Chiesa

Sembra oramai giunta al termine la trattativa tra il Milan e Federico Chiesa, gioiello della Fiorentina di Rocco Commisso. Dopo settimane di interessamenti e corteggiamenti vari, secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino, nella serata di ieri ci sarebbe stato un contatto tra l’attuale tecnico dei rossoneri Pioli ed il giocatore viola, per sondare la volontà di un suo passaggio in rossonero. Durante la telefonata, però, il giocatore avrebbe ribadito la volontà di andare alla Juventus, vista la trattativa ben avviata. Fine del sogno, dunque, per il Milan e per Stefano Pioli. Ma attenzione perché in queste ore sono arrivate anche altre clamorose novità per il mercato rossonero. Colpo di scena, non è finita: il super colpo può ancora arrivare! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA