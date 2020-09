Milan, Cerruti: «Chiesa sarebbe un grande colpo. Occhio allo Shamrock»

Milan – Cerruti mette in guardia i rossoneri in vista dello Shamrock

A pochi giorni dall’esordio stagionale contro lo Shamrock Rovers, club irlandese che il Milan affronterà nel primo dei tre turni di qualificazione che i rossoneri dovranno affrontare, Maldini ha esortato la squadra a non sottovalutare l’impegno. Intervenuto ai microfoni di Tmw Radio, il giornalista Alberto Cerruti ha commentato le parole dell’ex difensore rossonero, facendo anche il punto sul mercato. Queste le sue parole:

«Il Milan è migliorato, ma parte dal sesto posto della scorsa stagione. E’ una squadra da verificare, è ancora in costruzione, manca un elemento sulla destra. Si parla di Milenkovic, mentre se arrivasse Chiesa sarebbe un grande acquisto. Il punto interrogativo è Ibra. Quante partite giocherà e come?».

«Boban?Era un elemento importante in società. Shamrock? Gli irlandesi stanno giocando, è una squadra che corre, sarebbe gravissimo se uscisse subito. Deve preoccuparsi perché ancora non è in condizione».