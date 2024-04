Calciomercato Milan: offerto Ambrabat alla formazione rossonera

Secondo Nicolò Schira, il Manchester United non sarebbe intenzionato a riscattare Amrabat dalla Fiorentina, che l'ha offerto a Milan e Juve

Stefania Palminteri Redattore 20 aprile - 16:35

In vista della prossima sessione di calciomercato il Milan potrebbe trovarsi ad ingaggiare un nuovo centrocampista e sarebbero in rialzo le quotazioni per Sofyan Amrabat. Come noto, infatti, i rossoneri potrebbero perdere Ismael Bennacer, su cui sono forti gli interessi dei club sauditi ed inglesi. Inoltre non è nemmeno scontata la permanenza di Tommaso Pobega, che potrebbe trovare più spazio altrove, e quella di Yacine Adli, anche lui tornato sulla graticola.

Le ultime in merito le ha fornite Nicolò Schira. Il noto esperto di calciomercato ha infatti rivelato come il Manchester United non sia intenzionato a riscattare il centrocampista marocchino dalla Fiorentina. Anche perché le cifre sarebbero di 20 milioni di euro più eventuali 5 di bonus. Il calciatore è stato offerto quindi al Milan e alla Juventus, che al momento non avrebbero ancora dato una risposta. Per i rossoneri sarebbe inoltre un ritorno di fiamma.

"Il Manchester United non attiverà l'opzione di acquistare ( € 20M + 5M come bonus) dalla Fiorentina Sofyan Amrabat, che è stato offerto a Milan e Juventus da un intermediario".

