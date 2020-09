Milan-Bodø/Glimt – La moviola: Jovic, manca un rigore

MILANO – Vince la squadra di Pioli e accede al prossimo turno dell’Europa League. I rossoneri s’impongono per tre a due, nonostante lo svantaggio iniziale. I norvegesi rompono il ghiaccio al 15′ con Junker. Rete però inutile perché Calhanoglu pareggia subito, con un gran tiro da fuori. Al 21′ della prima frazione di gioco, sul risultato di 1-1 però Theo Hernandez viene atterrato in area di rigore. Il direttore di gara Fran Jovic, fa ampi cenni per riprendere il gioco, ma il contatto sembrava esserci. Anche perché il terzino aveva sfondato la difesa degli avversari del Milan, riuscendo a creare una grande occasione per i rossoneri.

Un solo ammonito, tra le fila del Bodo Glimt: Konradsen al 70′. Il calciatore allarga troppo il braccio e colpisce Bennacer, calcio di punizione per Milan giusto e sacrosanto. Gara per il resto molto corretta, le altre decisioni dell'arbitro sono corrette, nonostante il gioco molto spezzettato verso la fine del secondo tempo. I norvegesi erano alla ricerca della rete del tre a tre mentre gli uomini di Pioli hanno provato, invece, a chiudere la pratica. L'errore sul rigore non concesso non incide più di tanto su Milan-Bodø/Glimt.