Calciomercato Milan, Pellegatti scatenato: “Quattro colpi in una settimana!”

Calciomercato Milan, Pellegatti show: 4 botti in una settimana

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Il calciomercato del Milan subirà inevitabilmente una netta accelerata nei prossimi giorni. A confermarlo anche Carlo Pellegatti sul proprio canale Youtube: “La prossima settimana sarà rovente perché tantissimi agenti avranno in mano giocatori che molte squadre vorranno cedere per varie ragioni. Sarà la settimana delle occasioni, anche quei giocatori che sembravano impossibili da prendere, potrebbero avere una chance di cambiare squadra. A Casa Milan si lavorerà per cogliere queste opportunità. Serve senza dubbio un centrale. Alcuni mi dicono che Milenkovic sarebbe ad un passo, altri che è impossibile. Almeno un calciatore in quel ruolo arriverà”. A tal proposito La Gazzetta dello Sport dà molto vicino Nastasic, per il quale lo Shalke04 avrebbe aperto ad un prestito con diritto di riscatto.

Per quanto riguarda gli altri colpi, Pellegatti aggiunge importanti dettagli: “Krunic è un giocatore solido, ma il Milan vorrebbe salire di livello in quel ruolo. Io penso che alla fine arriverà Bakayoko perché non posso credere che il Chelsea perda 20 milioni, tra prestito e diritto di riscatto e 12 di ingaggio lordo per un giocatore fuori rosa. Molti dicono che serva un vice Ibra, io non sono d’accordo. Se i rossoneri prendono uno bravo bravo sulla destra (non per forza Chiesa, mi aspetto sorprese in questo ruolo), allora potranno supplire alle assenze di Zlatan con i giocatori presenti in rosa”. Infine il quarto possibile colpo.

"Il quarto investimento potrebbe riguardare il vice Hernandez, bisognerà capire il destino di Laxalt". Sulla trequarti il Milan molto probabilmente punterà su un calciatore che sappia disimpegnarsi su entrambe le fasce. Di nomi ne sono stati fatti tantissimi, potrebbe anche arrivare un profilo a sorpresa. Lo stesso vale per gli altri ruoli da rinforzare: gli ultimi giorni di calciomercato possono riservare opportunità incredibili.