Milan, Arrigo Sacchi incorona Franco Baresi

MILANO – Intervistato dal Corriere della Sera, Arrigo Sacchi, ha parlato anche di Franco Baresi, ex difensore, capitano e bandiera del Milan. Ecco le sue parole:

"Baresi? Non era un calciatore spettacolare, ma è stato il difensore più forte che ho conosciuto. Era una leader silenzioso, più a livello morale che tecnico. Quando giocava era in campo di muove 5 calciatori, 4 di movimento: i difensori, più il portiere".