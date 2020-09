Milan, anche il Valencia piomba su Paquetà: la situazione

Milan – Inserimento del Valencia per Paquetà

Continuano le trattative per il mercato in uscita del Milan: Paquetà resta il primo nome in uscita, la cui cessione porterebbe il club rossonero ad avere un tesoretto utile per rinforzare ulteriormente la rosa di Pioli. Dopo giorni di corteggiamenti serrati del Lione, la Gazzetta dello Sport riporta di un inserimento anche da parte del Valencia, club che in questo mercato ha effettuato molte cessioni importanti. Il Milan, però, attende con fiducia un rilancio del club francese che, una volta ceduto Reine-Adelaide, potrà reinvestire la cifra guadagnata per prelevare Paquetà.