Calciomercato Milan, arrivano i soldi: ora l’affare può sbloccarsi!

Calciomercato Milan, in arrivo soldi freschi per chiudere altri colpi

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Dopo un inizio di calciomercato con i fiocchi per il Milan, ci si trova ora in una fase di stallo sostanzialmente per due motivi. Il primo è che si vuole valutare con attenzione dove intervenire con un altro pesante investimento per rinforzare la squadra. iI secondo e più importante è che occorre compiere delle cessioni remunerative per poter sbloccare le operazioni che hanno in mente Maldini e Massara. Da questo punto di vista potrebbero arrivare a breve ottime notizie per il club rossonero.

Come riporta Sportmediaset è il nodo Paquetá a bloccare ulteriori colpi in entrata per il Milan, ma la situazione starebbe per evolversi in maniera positiva. Il fantasista brasiliano si sarebbe reso conto di non fare più parte del progetto del Diavolo e si sarebbe detto disposto a partire. Su di lui il Lione rimane la pretendente più agguerrita. I rossoneri chiedono almeno 23 milioni di euro, per non incorrere in una minusvalenza. Finalmente il club francese potrebbe avere a breve a disposizione tale cifra da investire sul centrocampista del Milan. Si sarebbe ai dettagli, infatti, per la cessione di Houssem Aouar all’Arsenal per 40 milioni di euro. Una volta conclusa tale operazione, il Lione si presenterebbe subito dal club di via Aldo Rossi per acquistare Paquetá. Come utilizzerà questo tesoretto il duo Maldini-Massara?

C’è da dire che resta ancora viva l’ipotesi di scambio con Depay, ma il calciatore aspetta il Barcellona e il Milan preferirebbe incassare denaro fresco da investire prontamente per l’acquisto di un centrale difensivo che possa sin da subito giocare titolare. Il sogno resta Milenkovic della Fiorentina che potrebbe concretizzarsi proprio grazie a questa entrata economica sostanziosa attesa da tempo. Ma non è finita qui. Nel frattempo infatti, Maldini sogna anche altri 10 colpi (quasi) impossibili: almeno 4 possono arrivare davvero! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA