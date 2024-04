Marchegiani: “Il Milan è il Milan, mi sarei aspettato Klopp”

Luca Marchegiani, ex portiere in Serie A e oggi opinionista per 'Sky Sport', è intervenuto durante il programma 'Sky Calcio Club' condotto dal giornalista sportivo Fabio Caressa. Per l'occasione, Marchegiani ha parlato di Milan e del futuro della panchina rossonera, giacché, a quanto sembra, Stefano Pioli non sarà più l'allenatore del Diavolo a partire dalla stagione 2024-2025. Ecco il pensiero di Marchegiani sul tema, in controtendenza rispetto gli ultimi 'rumors' che parlano di Julen Lopetegui o Paulo Fonseca. "Chi come sostituto di Pioli? Io speravo in Jürgen Klopp, anche perché il Milan non potrebbe ambire ad un allenatore come il tedesco? Va bene i problemi finanziari che ne deriverebbero, ma il Milan è il Milan ragazzi!". E intanto, attenzione alle ultime pesantissime novità. Clamoroso Milan, sorpresa Cardinale: se salta Lopetegui, può arrivare... <<<