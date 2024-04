Clamoroso Milan, sorpresa Cardinale: se salta Lopetegui, può arrivare… / News

Attenzione a Gerry Cardinale. Trovano conferma infatti le voci secondo cui il numero uno di RedBird non sarebbe rimasto assolutamente indifferente alla "rivolta" popolare dei tifosi rossoneri rispetto alla candidatura di Julen Lopetegui come possibile nuovo allenatore del Milan. Cardinale sarebbe infatti rimasto molto sorpreso ma anche molto colpito dalla reazione del popolo milanista, che tra petizioni online e sfoghi sui social starebbe facendo vacillare i piani alti di Casa Milan. Da una parte, Lopetegui rimane in pole position per la panchina. Dall'altra, Cardinale si è preso del tempo per riflettere sulla scelta, sapendo che quella sull'allenatore sarà una decisione cruciale e da non sbagliare assolutamente. E questa frenata potrebbe portare a sorpresa a un cambio di rotta verso altri candidati.