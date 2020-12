L’infortunio di Ibra spinge il Milan sul mercato. Tutti i nomi per l’attacco

MILANO – Il nuovo infortunio di Ibrahimovic, unito allo scarso rendimento da prima punta sia di Rebic, che di Leao, potrebbe spingere il Milan sul mercato, a gennaio, alla ricerca di un attaccante. Tuttosport ha fatto il punto della situazione. Elencando i nomi accostati ai rossoneri o che potrebbero interessare al Diavolo. Il quotidiano non esclude le piste che portano a giocatori esperti, anche se difficilmente la dirigenza sceglierà questo tipo di profili. Nonostante questo però i nomi di Giroud e Mandzukic non sono da scartare. Profili giovani, quelli più vicini al pensiero della proprietà, sono Edouard del Celtic, Luka Jovic del Real Madrid, Gianluca Scamacca di proprietà del Sassuolo, ma in forza al Genoa. Non va dimenticata la ‘pista Raiola’, i rapporti con l’agente sono buoni e nei vari discorsi legati ai rinnovi potrebbero essere stati proposti due giocatori: Malen del PSV Eindhoven e Boadu dell’AZ Alkmaar. Ci sarebbe anche Milik nel novero delle possibilità, ma in questo caso bisognerà fare i conti con la concorrenza. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<