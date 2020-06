Lecce-Milan, top e flop: Theo Hernandez onnipresente, Bennacer spento

MILANO – Lecce-Milan si conclude 1-4 e i rossoneri si fanno trovare pronti per la ripresa del campionato e della corsa salvezza. Con questa vittoria gli uomini di Pioli superano di un punto in classifica L’Hellas Verona e agganciano il Napoli, sesto, ma con una partita in meno. Ecco i il top e il flop in campo questa sera.

TOP – THEO HERNANDEZ: Il terzino ritrova il campo questa. Cosa che non è stata possibile contro la Juventus, nella semifinale di Coppa Italia, e la differenza si vede e si sente. E’ il vero protagonista di Lecce-Milan anche senza trovare il goal, anche senza servire un assist. C’è sempre. Sia in fase offensiva, che in quella difensiva. Corre sempre, corre tanto, Rispoli su quella fascia ha un cliente complicatissimo, quando dovrebbe contenerlo durante le discese “a spron battuto” e quando, invece, gli si appiccica in marcatura. Qualità, continuità e quantità. Theo da tutto per questo Milan.

FLOP – BENNACER: Niente cartellini gialli e questa già da sola dovrebbe essere una notizia. L’algerino non fornisce una delle sue migliori prove stagionali, attento quanto basta, anche se rischia di regalare il goal del pareggio alla squadra di Liverani. Meno geometrie del solito e più interdizione, rispetto ai suoi compagni di squadra sembra essere in ritardo di condizione. L’ex Empoli nonostante una prova in chiaroscuro in Lecce-Milan, gode della fiducia di mister Pioli. Una fiducia conquistata a pieno merito durante tutta la stagione, ma Bennacer ci ha abituato bene e oggi era chiaramente sottotono.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live