La Scala: “Siamo al ridicolo, nessun progetto per il nuovo stadio”

Giuseppe La Scala , noto avvocato ed esperto di diritto commerciale, intervenuto ai microfoni di TV Play, ha parlato dei progetti per il Nuovo Stadio di Milan ed Inter . Le sue dichiarazioni.

La Scala ha tuonato: "Siamo al ridicolo, non c’è nessun progetto per gli stadi di Milan e Inter. Chi per primo costruirà uno stadio, ci giocherà nel 2030. Credo che né RedBird né Oaktree pensino di restare più dei canonici 5 anni".