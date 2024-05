Ravezzani: “Il Milan ritiene Pioli colpevole, il prossimo dovrà…”

Fabio Ravezzani , noto giornalista, ha espresso un proprio commento attraverso una serie di post pubblicati sul suo profilo 'X' in merito al Milan e alla decisione di separarsi al termine della stagione con Stefano Pioli , e soprattutto alla differenza tra Oaktree e RedBird . A suo dire il fondo che ha preso l' Inter 'batte' il fondo di proprietà di RedBird Capital Partners a livello economico. Sul nuovo allenatore, invece, sostiene che dovrà pareggiare quanto conquistato dall'emiliano. Ecco, dunque, le sue parole in merito.

Sulla fine del rapporto tra il Milan e Stefano Pioli: "Il Milan ritiene che Pioli sia stato causa determinante dei risultati di questa stagione. Risultati considerati inferiori alla potenzialità della squadra. Il prossimo allenatore quindi dovrà far meglio in Europa e Coppa Italia, non perdere 2 derby e arrivare almeno secondo in A".