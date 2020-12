Il Milan Femminile vince anche contro la Fiorentina

MILANO – Vince ancora il Milan Femminile. Questa volta a capitolare sotto le rossonere è la Fiorentina e mister ganz può festeggiare L’ottava vittoria su nove partite. Un successo importante anche alla luce di quanto successo la scorsa stagione, con le viola che hanno avuto accesso alla Champions League di un soffio rispetto al Milan Femminile. Una vittoria contro le rivali che serve per continuare a cullare i sogni scudetto e Champions League, obiettivi delle ragazze allenate da Maurizo Ganz. E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio!>>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA