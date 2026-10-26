Gerry Cardinale, il proprietario del Milan, ha condiviso le sue impressioni a SkySport dopo il trionfo dei rossoneri contro l'Udinese nella serata di ieri

, titolare del Milan, ha dichiarato a SkySport dopo che i rossoneri hanno vinto contro l'Udinese: "La squadra è in continua evoluzione e ha dimostrato notevole capacità di risposta dopo la partita deludente in Europa. Abbiamo mantenuto un’intensità elevata per l'intero incontro; il possesso della palla e l'aggressività nel riconquistare il pallone dopo averlo perso sono stati fattori molto positivi. Ruben (Amorim, ndr) ha gestito le rotazioni e le sostituzioni in modo efficace. Tutto questo ci mette in una posizione favorevole in vista della partita di mercoledì in casa".

Il fondatore di RedBird ha seguito dalla tribuna Udinese-Milan, dopo aver raggiunto nella giornata di oggi la città friulana appositamente per l’incontro, osservando il match allo stadio in compagnia di tre dei suoi collaboratori. Cardinale era in tribuna insieme all’amministratore delegato del club Massimo Calvelli, all'analista di scouting/reclutamento Tiago Estevao e al direttore dell'intelligence calcistica, Bobby Gardiner. A questi dirigenti si potrà unire presto un altro componente con la nomina di un Head of Football: tuttavia, non è stato ancora raggiunto l'accordo conclusivo con Markus Krosche, sebbene il dirigente proveniente dall’Eintracht Francoforte sia molto apprezzato da Gerry Cardinale. Da quanto si apprende, ci vorrà ancora del tempo, ma questa figura dovrebbe essere integrata il prima possibile. Durante questa settimana completamente dedicata a Milano, Cardinale potrebbe avere aggiornamenti in merito.