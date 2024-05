Ordine: “Ibra inefficace e tifosi demoralizzati, questo è il Milan adesso”

Franco Ordine , noto giornalista, ha stilato un editoriale sulle colonne del quotidiano 'Il Giornale' nell'edizione in edicola questa mattina, soffermandosi sul Milan , sul sentimento dei tifosi rossoneri e pungolando Zlatan Ibrahimovic . Ecco, dunque, le sue parole in merito.

"Basterebbe ascoltare il grido di dolore calcistico di Fedele Confalonieri, gemello storico di Silvio Berlusconi oltre che suo fedele collaboratore fino ai nostri giorni, una presenza fissa in tribuna a San Siro con Fininvest al comando del club, per comprendere appieno l'umore del mondo Milan e dei suoi abitanti. Confalonieri ha mostrato in pubblico tutte le sue dolorose ferite calcistiche. Ha cominciato in sordina: «Avverto un po' di rabbia a vedere questi interisti qui...». E poi: «Anche l'Atalanta, neroazzurri pure loro...». Per rendere omaggio al rivale in sala e rifilare nello stesso tempo una stoccata ai nuovi proprietari del Milan (RedBird). Ha dettato ancora Fedele Confalonieri: «Avessimo noi un Marotta... Ma questi americani vogliono il bilancio...vabbè»".