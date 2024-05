Calciomercato Milan: Fofana resta l’obbiettivo numero 1 per il centrocampo

Youssouf Fofana rimane l'obiettivo numero uno per il Milan per rinforzare il centrocampo. E ci sarebbero stati contatti con gli agenti per ...

Stefania Palminteri Redattore 30 maggio 2024 (modifica il 30 maggio 2024 | 14:41)

Nel corso della prossima sessione estiva di calciomercato il Milan vorrebbe acquistare almeno un centrocampista e Youssouf Fofana, ad oggi, rimarrebbe il primo obiettivo della dirigenza rossonera. Il club, infatti, non dovrebbe vendere alcun calciatore in mediana tra i big. È anche vero, però, che Ismael Bennacer potrebbe ricevere una ricca offerta dall'Arabia, come si vocifera da qualche tempo. E Tommaso Pobega, in caso di proposta allettante, potrebbe salutare in prestito o in via definitiva per una stagione. Ed ecco che, in tal caso, ci si troverebbe con un buco da colmare.

Le ultime in merito le ha fornite il quotidiano francese 'L'Équipe', nell'edizione in edicola questa mattina. Youssouf Fofana, si legge, sembrerebbe destinato a lasciare il Monaco ad un anno dalla scadenza del contratto. Il Milan al momento sarebbe in pole dal momento in cui avrebbe avuto contatti diretti con gli agenti del calciatore, senza comunque entrare in fase di trattative. Sulle sue tracce, comunque, la concorrenza è spietata, dall'Arsenal al PSG, passando per l'Atletico Madrid. Per questo motivo, quindi, il club rossonero dovrebbe accelerare i tempi, prima di ritrovarsi invischiato nella solita asta da cui poi verrebbe tagliato fuori