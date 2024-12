Figliomeni: “Mi rimarrà per sempre un bel ricordo di Mino Raiola”

“In B ho vissuto degli anni tra Varese e Latina che abbiamo sfiorato la A, con la Juve Stabia eravamo quarti nel girone d’andata. Mi sono avvicinato a Mino Raiola, sembrava che dovessi andare al Milan e poi mi sono fatto male e ho avuto qualche infortunio. Mi sono dovuto operare, a che mi voleva il Milan sono passato a fare una carriera in B ma in piazze calde, belle”.

“Ricordo un giorno a Crotone Ursino: mi disse ‘prendi foglio e penna’ e mi fece vedere i voli per Milano. Mi voleva l’Inter, Andreolli stava male e cercavano un giovane di prospettiva. Con i nerazzurri andai in panchina in A e ho vinto il campionato Primavera. È stato bello. Tra finali perse in B e opportunità svanite la A l’ho persa più volte. E in futuro si, vorrei arrivare in Serie A da direttore sportivo”.