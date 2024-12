Atalanta-Milan: conosciamo meglio la dea in vista di stasera

Forte, offensiva, in spolvero: l'Atalanta di Gasperini ai raggi x. Ecco il comunicato ufficiale del Milan in merito...

Sul sito del Milan è presente un comunicato dove si legge: “Uomo su uomo, pressing e battaglia a campo aperto: le armi dell'Atalanta per mordere non sono difficili da scoprire ma sono complicate da evitare. Il 3-4-2-1 disegnato da Gasperini è compatto e aggressivo, la formazione di fisico e gamba. Sostanza e ancora sostanza, con diverse variabili offensive. Non si preoccupa troppo di tenere il possesso, bada a creare e offendere a ogni gestione o dopo ogni recupero palla. Va in vantaggio, sa rimanerci e nella parte conclusiva del match non sta concedendo quasi niente”.