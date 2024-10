F.Galli: “Fonseca ha cambiato la partita con le sostituzioni”

Filippo Galli è intervenuto a Milan Tv e ha parlato della vittoria del Milan in Champions League contro il Club Brugge

Dopo la prima vittoria del Milan in questa Champions League in casa contro il Club Brugge, Filippo Galli ne ha parlato a Milan Tv. Le sue dichiarazioni:

"Credo sia giusto sottolineare che questa sera Fonseca con i due cambi ha cambiato la partita. Ha dato l’opportunità a Reijnders di fare doppietta: Tijjani si è fatto trovare pronto in quella posizione, poi non è facile fare gol e lui ci è riuscito in entrambe le occasioni. I tre punti erano troppo importanti".