Milan News – Pedullà sgancia la bomba su Leao: “Posso dirvi che…”

L'importantissima vittoria del Milan in Champions League contro il Bruges si è materializzata un attimo dopo l'uscita dal campo di Rafael Leao, tolto con grande coraggio da Fonseca sul punteggio di 1-1. I subentrati (Okafor e Chukwueze) hanno fatto svoltare immediatamente la gara, riuscendo a fare in pochissimi minuti molto più di quanto fatto per un'ora da Leao. Ma a colpire sono state anche le reazioni del portoghese, che ha esultato in maniera molto contenuta ai gol e al termine della partita non ha partecipato ai festeggiamenti finali insieme ai compagni e al pubblico di San Siro. Fonseca - ovviamente e giustamente - ha gettato acqua sul fuoco, ma Rafael Leao è inevitabilmente un tema da affrontare per il Milan. E proprio di questo ha parlato il noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, che si è espresso in maniera molto chiara e dura sulla questione <<<