Ex-Milan, Donnarumma domani firmerà col Paris Saint Germain

Antonio di Gennaro. ex-mister rossonero, a TMW Radio: "Per me poteva rimanere al Milan anche a 8 milioni di euro a stagione"

Il classe 1999 ha trascinato la sua compagine neutralizzando ben 3 rigori fondamentali in due partite, aiutando il gruppo di Roberto Mancini a realizzare il sogno europeo. Ad oggi, però, i festeggiamenti sono finiti, il trionfo con l'Ita e l'Europeo vanno archiviati; è tempo per il miglior giocatore del torneo di tornare a pensare alla sua carriera e al suo prossimo club .

Oggi cambia musica e Gianluigi Donnarumma è ora pronto a dare il via alla sua avventura al Paris Saint-Germain , club per cui ha già svolto le visite mediche durante la competizione. Anche i parigini non vedono l'ora di abbracciarlo, tanto che stanno già preparando un suo arrivo in grande stile.

Secondo 'RMC Sport', il classe 1999 dovrebbe arrivare mercoledì in Francia, così da firmare il contratto quinquennale a 12 milioni di euro a stagione . In quell'occasione il portiere conoscerà anche il suo nuovo allenatore, Mauricio Pochettino.

Secondo Antonio Di Gennaro la partenza di Gigio era evitabile e nasconde tanti "non detto" . Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex-calciatore non ha solo spiegato l'inutilità della cessione ma si è anche detto curioso di capire cosa ci fosse realmente dietro.

"Qualcuno potrebbe dirci cosa è successo negli anni precedenti. L'offerta di 8 milioni per me era congrua, il Milan magari poteva incassare qualcosa dal suo addio. Vorrei capire però in questi anni cosa è successo, perché il rinnovo non è partito poco tempo fa. Per me poteva rimanere al Milan anche a 8 milioni a stagione".