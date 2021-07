Milan, l’ex Bonaventura celebra sui social Donnarumma

Non si ferma la festa per la vittoria azzurra a Euro2020 e sui social l'ex Milan Bonaventura elogia Donnarumma

Redazione Il Milanista

Miglior giocatore del torneo. Gigio Donnarumma si è preso le luci dei riflettori, grazie alle sue parate e ai rigori neutralizzati in semifinale contro la Spagna e in finale con l'Inghilterra. Non si era accorto di essere stato decisivo come non mai dopo il tiro dagli 11 metri, respinto, di Saka. C'è voluto l'abbraccio dei suoi compagni per realizzare e poi sono state lacrime di gioia. Non si sente il migliore al mondo, vuole ancora crescere e migliorare. I paragoni con Buffon fanno piacere, ma per scalfire il mito di Gigi la strada è ancora lunga, lo ha ammesso lui stesso nel postpartita. Gigi è una leggenda il numero e i suoi record sono ancora tutti da battere.

Gli elogi speciali a Gigio

Gigio è consapevole, lo abbiamo detto, ma dopo la serata di Wembley in tanti parlano di lui. Lo celebra il Presidente Sergio Mattarella, lo elogia Mario Draghi. Tutti celebrano le sue parate, anche Zlatan Ibrahimovic, ovviamente nella sua maniera, inconfondibile come solo lui sa essere: "Un anno con me e hai già capito come si vince. Prego". Si parla addirittura di Pallone d'Oro, che sembra essere una corsa a tre con Leo Messi fresco vincitore della Copa America insidiato due azzurri: Donnarumma e il 'doppio Campione d'Europa' Jorginho che in una sola stagione ha alzato al cielo Champions League e Europeo.

Il pensiero di Jack

Sui social però arriva anche un'altro commento, una storia su Instagram da un ex rossonero, per un' ormai, ex Milan. Giacomo Bonaventura ha dedicato un pensiero e un elogio proprio a Donnarumma, celebrandolo ancora una volta. "Tutti parlano, tu fai parlare il campo", poche parole ma un concetto chiaro. Hanno condiviso lo spogliatoio negli anni in rossonero e ora anche Jack ha voluto esprimere il suo pensiero, anche alle tante parole spese proprio su Donnarmma nei mesi scorsi.

La storia Instagram di Bonaventura per Donnarumma