Dopo Giroud, il Milan prepara un altro colpo in attacco

Maldini e Massara stanno valutando un giovane colpo per completare la batteria del reparto offensivo rossonero e renderlo più competitivo

Redazione Il Milanista

Il mercato del Milan comincia ad ingranare. Dopo gli annunci ufficiali del riscatto di Sandro Tonali e il rinnovo di contratto di Davide Calabria, cominciano ad accumularsi le trattative andate a buon fine per i rossoneri; operazioni che vanno ad aggiungersi all'acquisto di Mike Maignan per rimpiazzare Donnarumma e alla conferma dal Chelsea di Fikayo Tomori.

In attesa che venga definito anche il ritorno di Brahim Diaz, il club rossonero ha deciso di stringere per chiudere la caccia ad Olivier Giroud, che è atteso a Milano tra lunedì e martedì prossimi per sostenere le visite mediche di rito prima della firma su un contratto biennale.

Il Milan non si ferma sul mercato

Ad ora, il Milan dovrebbe impegnarsi a rimpolpare il centrocampo e le fasce, che rischiano di rimanere sguarnite. In contemporanea però, data l'età di Ibra e Giroud, d'accordo con il Fondo Elliot; Maldini e Massara avrebbero mostrato l'intenzione di continuare ad investire anche su profili più futuribili per l'attacco.

Il colpo in più arriverà, solo se i due dirigenti riusciranno a far fruttare un buon tesoretto dalle probabili cessioni di: Tommaso Pobega nel mirino dell'Atalanta; Jens-Petter Hauge, su cui c'è l'interesse dell'Eintracht Francoforte; e infine di Rafel Leao, che potrebbe trovare presto posto all'estero, in Premier o in Bundesliga.

Il giovane prospetto per l'attacco

Se il Milan racimolasse i fondi necessari, la società avrebbe già individuato il profilo adatto su cui investirli. Secondo quanto riporta calciomercato.com, i diavoli hanno messo nel mirino il brasiliano Kaio Jorge, un talento classe 2002 del Santos, il cui contratto scadrà il prossimo 31 dicembre. Un prospetto interessante, monitorato pure dal Napoli.

Il club di Via Aldo Rossi starebbe valutando l'affondo nella sessione di mercato invernale, ma potrebbe valutare di anticipare l'operazione, a causa della concorrenza. Così facendo, Maldini andrebbe a completare una batteria di attaccanti che, oltre al confermatissimo Ibrahimovic e all'usato sicuro rappresentato da Giroud, si presenterebbe all'inizio della prossima stagione con tutte le carte in regola per ben figurare sia in Serie A che in Champions League.