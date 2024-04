Di Stefano: “Un Milan deludente con la Roma, giovedì dovrà cambiare”

Peppe Di Stefano, giornalista di Sky Sport, ha parlato in diretta da Milanello di Pioli e la partita con la Roma. Ecco le sue dichiarazioni

Peppe Di Stefano , giornalista di Sky Sport vicino alle vicende rossonere, in diretta da Milanello, ha parlato della squadra allenata da Stefano Pioli . Il Milan giovedì scenderà in campo contro la Roma nella gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League.

L'inviato ha detto: "È stato un Milan deludente in Europa contro la Roma, giovedì dovrà cambiare pelle ma senza stravolgere molti interpreti. Sicuramente tornerà dal primo minuto Fikayo Tomori al fianco di Gabbia. Nel gruppo stanno tutti bene a parte Simon Kjaer, mentre è tornato ad allenarsi con la squadra anche Pobega insieme a Thiaw". In mezzo al campo si andrà con Bennacer e Reijnders e davanti spazio alla fantasia e qualità di Leao-Pulisic-Loftus e Giroud, nonostante la rapidità e qualità di Chukwueze utile forse a partita in corso" ha aggiunto.