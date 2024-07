Gianluca Di Marzio , esperto di calciomercato, intervenuto negli studi di Sky Sport durante Calciomercato - L'Originale, si è espresso sulle mosse in entrata del Milan , focalizzandosi sulla trattativa per Alvaro Morata .

“Si è cercato di trovare un accordo diplomatico diverso, perchè è sempre brutto quando un club esercita la clausola…soprattutto quando i rapporti di mercato tra Milan e Atletico vanno avanti da tanti anni, però l’Atletico anche per una questione di rispetto e di principio ha insistito per la clausola. Anche perchè la clausola si paga in un’unica soluzione, mentre con un accordo diverso per qualche milioni in più si potevano magari aumentare le rate di pagamento. Morata diventerà quindi il primo dei due attaccanti del Milan, gli altri nomi sono Fullkrug, Abraham e Jhon Duran dell’Aston Villa”.