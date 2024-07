Milan, spunta il nome di Samardzic: è l’alternativa a Fofana

Chiusa la questione Morata , il Milan ora sta pensando agli altri ruoli. E per il centrocampo c'è un nuovo nome: Lazar Samardzic dell'Udinese . Secondo l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si tratta di un'alternativa a Fofana .

Il Milan ha già avviato i primi contatti con il classe 2002 e gli ha presentato un'offerta . Il club rossonero ha già pronta una proposta per l'Udinese , inferiore ai 20 milioni di euro complessivi previsti per il mediano del Monaco.

In casa rossonera quindi sono giorni di riflessione, per capire su quale dei due profili puntare. Da una parte i muscoli e la forza fisica del francese e dall'altra la visione di gioco e la qualità del serbo. Una fonte di gioco alternativa per il nuovo Milan di Fonseca.