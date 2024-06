Di Marzio: “In settimana Nesta dovrebbe diventare allenatore del Monza”

Sarà Alessandro Nesta, ex difensore del Milan e oggi allenatore della Reggiana, a raccogliere l'eredità di Raffaele Palladino a Monza

Alessandro Nesta , classe 1976 , ex difensore di Lazio , Milan e Nazionale Italiana , oggi tecnico della Reggiana , si appresta a lasciare la compagine granata per assumere l'incarico di allenatore del Monza , squadra che milita nella Serie A italiana. Lo ha riferito Gianluca Di Marzio, giornalista sportivo esperto di calciomercato di 'Sky Sport'.

Nesta, quindi, raccoglierà l'eredità di Raffaele Palladino . Il quale, dopo due stagioni alla guida dei brianzoli, negli ultimi giorni si è accasato alla Fiorentina . L'ex centrale rossonero, che nell'ultima annata ha tratto in salvo la Reggiana , nella cadetteria, senza troppe difficoltà, dovrebbe firmare un contratto annuale, con scadenza 30 giugno 2025 . C'è anche un'opzione per una seconda stagione legata, però, al conseguimento della salvezza .

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha virato su Nesta (che conosce sin dai tempi in cui lo portò al Milan da calciatore, il 31 agosto 2002, per 30 milioni di euro) una volta appreso che Marco Baroni, prima scelta dei lombardi, aveva trovato l'intesa con la Lazio. Firma e ufficialità della nuova avventura per Nesta nel giro di qualche ora.