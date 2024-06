Milan, raggiunto l’accordo per Camarda: a giorni l’ufficialità

Il Milanè pronto ad ufficializzare l'accordo economico raggiunto con il baby Francesco Camarda. Il club ha stretto con il giocatore per un triennale, fino al 30 giugno del 2027 che verrà confermato a stretto giro. Confermato anche l'ingaggio, appena sotto il milione di euro, che il centravanti andrà a percepire. Sull'attaccante c'era l'interesse di diversi top club europei, tra cui anche il Borussia Dortmund. La volontà del ragazzo ha fatto la differenza. Camarda verrà inserito nell'Under23 di Daniele Bonera, in modo di potere accumulare quell'esperienza che gli servirà per arrivare in prima squadra. In questo modo, il classe 2008 è pronto a farsi le ossa e continuare a crescere ulteriormente.