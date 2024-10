De Paola: “Il Milan deve cambiare allenatore, non ha il mano la squadra”

“Il Milan deve cambiare allenatore, perché Fonseca non ha il polso della squadra. Un tecnico che non sa perché non abbia tirato Pulisic i rigori te la dice lunga. Questo allenatore l’ho sempre stimato, ma ha una scarsa personalità nei confronti dei giocatori. Non è l’allenatore giusto perché non ha cambiato le cose, continuando a subire troppi gol. Credo che il Milan abbia molto talento ed è un delitto vedere in campo un Tomori così a discapito di Pavlovic. Nel complesso è stata una partita che non mi è piaciuta, per cui anche la prova della Fiorentina non la valuto troppo positivamente, è stata resuscitata dai rossoneri. Ha subito due rigori, un gol e poteva prenderne altri. La fase difensiva dei viola resta penosa”.