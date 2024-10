Ordine: “Fonseca ha le sue colpe, ma il processo va fatto alla squadra”

"Caos rigorista? La società non centra nulla su questa cosa, la società chiamiamola in causa per altre cose come la cessione di Kalulu alla Juventus. Qui c'è un mancato riconoscimento dell'autorità dell'allenatore. Già all'intervallo doveva ridire alla squadra che il rigorista è Pulisic. Secondo voi con un allenatore come Conte o Capello poteva succedere una cosa del genere, cioè che i giocatori decidevano loro chi doveva tirare il rigore?".