Daniel Maldini: “Ritorno al Milan? Ora non ci penso, in futuro…”

Daniel Maldini è intervenuto in conferenza stampa durante il ritiro con la nazionale italiana e ha parlato anche di Milan

Stefania Palminteri Redattore 8 ottobre 2024 (modifica il 8 ottobre 2024 | 14:23)

Daniel Maldini ha parlato oggi in conferenza stampa dal ritiro della nazionale italiana. Ecco le sue parole riportate da tuttomercatoweb.com:

Che ore sono state per te e per la tua famiglia? Per te questa convocazione è una vittoria?

"Fa sempre piacere essere chiamato qui. La mia famiglia mi è sempre stata vicina, abbiamo parlato poco di questa convocazione e più di altro come facciamo sempre".

E' partito un pensiero per i ricordi con tuo papà e tuo nonno? E' vero che voleva convocarti il Venezuela?

"Sì, sono stato contattato ma ho sempre preferito aspettare il momento giusto e una scelta giusta per me. Credo ne sia valsa la pena. Con papà ho parlato poco, so che è contento e tutti sono contenti. Questo è l'importante".

Potrai tornare in futuro al Milan?

"Sul possibile ritorno al Milan non ci sto pensando, tutto è possibile ma penso a fare bene e poi si vedrà alla fine dell'anno".

Qual è il giocatore a cui ti ispiri? Hai chiesto consigli a papà su come avere la meglio sui difensori?

"Come calciatore Kakà era quello che mi piace di più. A papà non ho chiesto alcun consiglio su come saltare i difensori".

Qual è il calciatore visto in campo che ti ha impressionato di più?

"In questo campionato credo Dybala sia il giocatore che mi ha impressionato di più, la facilità con cui fa le cose è incredibile".