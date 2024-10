Calciomercato Roma – Addio Dybala: poco fa l’annuncio improvviso

Non è certo un momento tranquillo e sereno in casa Roma. I tifosi giallorossi contestano ferocemente la proprietà americana dei Friedkin e molte delle loro ultime scelte, con l'esonero di Daniele De Rossi in testa. Juric è già nell'occhio del ciclone, anche alla luce degli ultimi risultati della squadra tra campionato ed Europa League. E, in tutto questo, proprio in queste ultimissime ore in orbita Roma stanno circolando anche alcune pesantissime news di calciomercato su Paulo Dybala che potrebbero contribuire a incendiare la piazza giallorossa: poco fa infatti è arrivato un clamoroso annuncio improvviso, ecco tutti i dettagli in merito <<<