Crotone-Milan – Le probabili formazioni dei Stroppa e Pioli

MILANO – Ala vigilia di Crotone-Milan, i due tecnici, Stroppa e Pioli, stanno ragionando sull’undici di partenza. I rossoneri potranno contare su Ante Rebic, a differenza delle gare europee, ma in attaccano ovviamente mancherà Ibrahimovic. Scelte obbligate, invece, in difesa viste le tante defezioni. Al posto dello svedese dovrebbe giocare il croato come prima punta, con Saelemaekers che agirà ancora sulla fascia mancina.

Il Crotone dovrebbe recuperare Riviere, non al meglio. Straoppa ha in mente il 3-5-2 per riuscire ad impensierire i rossoneri. In caso di assenza della punta francese, dovrebbe giocare Messias, più vicino a Simy.

CROTONE (3-5-2), la probabile formazione: Cordaz; Magallan, Marrone, Golemic; Pedro Pereira, Cigarini, Zanellato, Messias, Molina; Simy, Riviere. Allenatore: Stroppa

MILAN (4-2-3-1), la probabile formazione: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers: Rebic. Allenatore: Pioli.