Calciomercato Milan, colpo in arrivo? Spunta un nome totalmente nuovo!

Calciomercato Milan, nuovo colpo? Occhio alla sorpresa

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Mancano meno di due settimane alla chiusura del calciomercato e la rosa del Milan ha ancora bisogno di diversi rinforzi. Negli ultimi mesi si è parlato spesso di una dirigenza poco convinta dall’apporto di Davide Calabria e Daniele Conti, al momento gli unici laterali destri arruolabili da Stefano Pioli. Maldini vorrebbe regalare al tecnico un terzino destro che possa creare simmetria con Theo Hernandez, vera rivelazione dell’ultima stagione rossonera. Sono stati fatti diversi nomi per la fascia destra del Milan, ma nelle ultime ore ne è spuntato un altro, un nome mai accostato ai rossoneri in precedenza.

Stando a quanto riferito da Sky Sport Germania, Maldini sarebbe fortemente interessato a Max Aarons, terzino destro classe 2000 del Norwich. Si tratta di un vero gioiellino, baby prodigio del calcio inglese capace di agire sia da terzino destro che da terzino sinistro. Un profilo perfetto per i rossoneri, che potrebbero utilizzarlo anche come alternativa a Theo Hernandez. Sarebbe inoltre una grande occasione: il Norwich, appena retrocesso in Championship, potrebbe trovarsi in una posizione di svantaggio, con il ragazzo pronto a spingere per non rimanere a giocare in un campionato minore. Aarons viene valutato intorno ai 20 milioni di euro, ma proprio a causa della retrocessione dei ‘Canaries’ non è da escludere uno sconto.

Attenzione però alla concorrenza, che non sembra mancare affatto. Loic Tanzi, giornalista francese di RMC Sport, ha confermato l’interesse del Milan, ma ha anche fatto sapere dell’interesse di altri club. Questo il suo annuncio su Twitter: “Dopo Serge Aurier, il Milan si è attivato per Max Aarons. Il Bayern Monaco, in corsa per Dest ed Aarons, e la Roma cercano un rinforzo in quel ruolo“. Battere la concorrenza dei campioni d’Europa e dei giallorossi potrebbe non essere semplice per il Milan, che forse avrebbe bisogno di muoversi in anticipo. Ma non è finita qui. Maldini prepara i botti finali: altri 5 colpi e una (grossa) sorpresa per chiudere il mercato! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA