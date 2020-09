Crotone-Milan, le pagelle di Tiziano Crudeli

MILANO – Il Milan ha conquistato la vittoria nel nuovo turno di campionato contro il Crotone all’Ezio Scida. Ecco le pagelle di Tiziano Crudeli.

Donnarumma 6 Altra prova di grande personalità dell’estremo difensore, che non corre particolari rischi, ma quando viene chiamato in causa risponde sempre presente.

Calabria 6 Spinge e si mostra ancora in fiducia, meglio la sua prova rispetto a quella di Theo Hernandez. Il terzino destro, continua a crescere e convincere, allontanando le voci di mercato.

Kjaer 6,5 Fa buona guardia, chiude e vince tutti i contrasti con gli attaccati del Crotone. nel primo tempo colpisce anche una traversa.

Gabbia 5,5 Meglio rispetto alla gara di Europa League, il giovane centrale è indubbiamente in crescita, ma serve di più.

Theo Hernandez 5,5 Chi si spettava la solita gara tutta corsa e incursioni, questa volta rimane deluso.

Kessié 7 Realizza la rete dell’uno a zero su calcio di rigore. Sblocca la partita alla fine del primo tempo e gioca la solita gara fatta di corsa e sostanza.

Tonali 6 Scelto da Pioli dal primo minuto, il numero otto disputa una partita tra alti e bassi. Non è Bennacer e infatti l’algerino lo sostituisce al 63′.

Saelemaekers 6 Preferito a Castillejo il belga gioca ancora una voglia molto meglio sulla destra, che sulla fascia opposta. L’ex Anderlecht però non regala particolari sussulti.

Calhanoglu 6,5 Cerca di prendere per mano il Milan, ci prova sia fermo che sfondando in area avversaria per via centrale. Un’altra buonissima prova del turco.

Brahim Diaz 7 Lesto ad approfittare di un pallone vagante in area del Crotone, debutto al primo minuto e rete con la sua nuova squadra, non poteva chiedere di più.

Rebic 6,5 Si procura il rigore dell’uno a zero con una grande azione e uno stop da manuale. Guida l’attacco rossonero al posto di Ibra e cerca di essere sempre determinante.

Colombo 6 Entra al 58′ al posto di Rebic, prova a rendersi pericoloso e di aiuto ai suoi compagni di squadra.

Bennacer 6 Entra al 63′ al posto di Tonali, fa densità e prova a far ripartire il Milan alla ricerca della rete del definitivo 0-3.

Castillejo 6 Prende il suo posto sulla fascia destra, rileva Saelemaekers, cercando di dare una mano in fase difensiva.

All. Pioli 6