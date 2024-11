Conf. stampa Fonseca: “Con il Cagliari partita importante, su Morata…”

L'allenatore del Milan Paulo Fonseca è intervenuto oggi alle 14:30 in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Cagliari

8 novembre 2024

Paulo Fonseca ha parlato oggi alle 14:30 in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Cagliari. Ecco le sue parole.

Quanto è importante non vanificare l'impegno e la fatica fatta a Madrid domani a Cagliari?: "Penso che è importante rimanere con le cose buone che abbiamo fatto, con questo spirito e coraggio. È importante capire che sarà una partita diversa. Dobbiamo essere un'altra squadra per giocare a Cagliari. Dobbiamo avere l'atteggiamento giusto per vincere questa partita".

La partita di Madrid ha cambiato qualcosa nei giocatori?: "Prima della partita la squadra aveva la consapevolezza di quello che possiamo essere, di come siamo cresciuti in questo tempo. Ovviamente la partita col Real porta più fiducia nei giocatori. Tutte le partite sono importanti, non penso che la partita di Madrid sia più importante di questa col Cagliari. Dobbiamo capire il momento, l'avversario e le competizioni. Dobbiamo tornare alla nostra competizione, che è diversa, e dobbiamo avere un atteggiamento giusto".

Musah è un esperimento one shot? Come sta Morata?: "È stata una strategia per quella partita. Non so se possiamo farlo in altre partite, magari possiamo farlo anche con altri giocatori. Ma è stata principalmente una strategia per la partita contro il Real, per le loro caratteristiche e per come volevamo difendere. Magari abbiamo bisogno di fare lo stesso in altre partite? Morata? È stata una situazione strana. Ha avuto uno scontro con Pavlovic. In un primo momento non pensavo fosse un problema come questo. Sta bene, ma non è pronto e non può giocare domani".

Domani Leao gioca?: "Sì, domani giocherà dal primo minuto. Ha fatto una buona partita. Io ho detto che poteva fare anche meglio e fare alcune decisioni migliori. Dobbiamo tutti capire che sarà una partita totalmente diversa per Rafa, con marcatura individuale, senza lo spazio avuto a Madrid. Sarà una partita diversa. Mi aspetto che Rafa possa stare allo stesso livello".

Si aspetta anche qualche gol in più da Leao?: "Sì. Rafa ha avuto quante situazioni negli ultimi 30 metri? 9-10 situazioni. Può migliorare nell'ultima scelta, e poi è chiaro per tutti può migliorare difensivamente. Dobbiamo continuare a lavorare con lui su queste cose che sono importanti per lui ma soprattutto per la squadra".

Bisognerebbe iniziare con più energia?: "Sono sicuro che non siamo stati d'accordo sulla partita di Monza. Ma penso che la squadra ha giocato con l'atteggiamento giusto contro il Monza. Ha giocato con difficoltà ma la squadra ha giocato con la cattiveria e la testa giusta per quella partita. Mi aspetto che domani possa essere lo stesso. Possiamo dire che lo Stoccarda che ha giocato contro l'Atalanta non ha avuto l'atteggiamento giusto? Ha avuto invece difficoltà nel giocare contro una squadra che difende uomo a uomo. Come allenatore so che è molto difficile affrontare squadre che difendono così, è difficile".

Le scelte di formazione: "In questo momento è difficile scegliere i giocatori. Ad esempio Chukwu, che sta in un buon momento. Io posso spiegare ai giocatori che è una scelta tattica, non in funzione delle performance. Ora abbiamo più possibilità di cambiare in funzione delle partite. Per esempio abbiamo giocato con Pavlovic e Thiaw perché era una partita fisica. A Madrid, una partita più veloce, ha giocato Tomori. Ho la fortuna di poter scegliere in base alle partite e agli avversari. Penso che i giocatori lo capiscano, sono diretto e spiego quando devo spiegare. È positivo avere questa possibilità e credo che i giocatori capiscano bene le scelte.

Domani gioca Abraham?: "Posso dirtelo subito perché tanto dopo mezz'ora lo saprete (ride, ndr). Domani giocherà Camarda".