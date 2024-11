Materazzi: “Milan? Se gioca come al Bernabeu può lottare per lo Scudetto”

Marco Materazzi è intervenuto ai microfoni di Il Mattino e ha parlato della lotta per la Serie A, citando anche il Milan

Marco Materazzi ha parlato a Il Mattino in merito alla corsa Scudetto:

"Inter-Napoli di sicuro è una partita che può dare delle consapevolezze nuove o rinnovarle a entrambe. Ma Conte in questo periodo ha ribadito che quello del Napoli è un progetto a lungo termine rispetto a uno Scudetto immediato. Le potenziali rivali per lo Scudetto devono ancora completare un processo. Sicuramente lo deve completare la Juve perché comunque ha avuto ancora troppo poco dai vari nuovi acquisti. I bianconeri hanno le potenzialità per essere pretendenti al titolo, ma devono dimostrarlo ancora.