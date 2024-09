Condò: “Fonseca? Sta puntando al massimo, c’è un detto…”

Paolo Condò ha parlato in studio a Sky Sport 24 in merito al derby di stasera e alle possibili scelte tattiche di Fonseca

Il Milan e Fonseca si giocano già una fetta importante di stagione e futuro questa sera alle 20.45 quando a San Siro sfideranno l' Inter nel derby . Contro i cugini nerazzurri la squadra rossonera ha un conto aperto - disonorevole - di sei sconfitte consecutive . A questo si aggiunge un avvio di campionato deludente sotto ogni punto di vista e la possibilità che il tecnico portoghese abbia le ore contate. Per stasera Fonseca avrebbe pronto un cambio tattico : un 4-4-2 con la doppia punta . In studio a Sky Sport 24 ne hanno parlato con il giornalista Paolo Condò .

Il pensiero di Paolo Condò per le probabili scelte di Paulo Fonseca in vista del derby di questa sera: "C'è un detto americano: 'When in trouble, go big': quando sei messo malissimo, punta al massimo. E Fonseca sta puntando al massimo. Anche perché i due terzini sono due attaccanti aggiunti che si uniscono ai quattro attaccanti".